Fast animals and slow kids, il tour acustico della band arriva a Catania: concerto a villa Bellini

Canteranno anche a Catania il 26 agosto, presso villa Bellini, i Fast animals and slow kids impegnati nel loro tour acustico.

Una nuova data quella prevista in Sicilia per il loro "Dammi più tempo" tour organizzato anche per festeggiare i primi 10 anni di carriera della band.

“Torniamo in tour - spiegano i membri della band -. Se ripensiamo al nostro ultimo anno e mezzo di vita è evidente come ci sia mancato qualcosa di fondamentale: far sentire la nostra musica dal vivo".

Ad inaugurare il tour l’omonimo documentario “Dammi più tempo", realizzato in 5 puntate e prodotto da Show Reel Factory.

Ciascun episodio è in onda su YouTube. “Una delle più grandi fortune del nostro essere musicisti è il fatto che, andando avanti, accumuliamo sempre più ricordi, - hanno spiegato - più immagini, più sensazioni, più canzoni e tutto questo si mescola infine nel cocktail dei pensieri della nostra mente e ci teletrasporta avanti e indietro nel tempo".

