Processo a Salvini, Falcone a Catania: "Confidiamo in un giudizio sereno"

"Quello che si sta per celebrare a Catania è un processo a un uomo di governo". Lo ha detto Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture a alla Mobilità della Regione Siciliana, invitato a parlare nella tre-giorni organizzata dalla Lega a Catania a sostegno della difesa a Matteo Salvini nel processo per sequestro di persona.

"Confidiamo in un giudizio sereno della magistratura - ha aggiunto - e siamo convinti che ciò avverrà. Tuttavia, nella differenziazione dei poteri fondamentali dello Stato, è una novità quella che un potere giudichi un altro potere nell’esercizio delle sue funzioni. Non entriamo quindi nel merito del processo, ma dell’equilibrio tra poteri. Ho avuto il piacere di essere invitato tra gli ospiti, questo ci conforta perchè significa che, quando tra due anni saremo al Governo del Paese, potremmo realizzare finalmente quello che altri invece vanno dicendo in giro con mille contraddizioni e nessuno tipo di risultato. Come Forza Italia siamo contenti dell’iniziativa promossa dal primo partito della coalizione, perchè ci permette di proporre una strategia di lungo respiro".

