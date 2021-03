Cenere dall'Etna, Musumeci: "La faremo analizzare, vogliamo essere certi che non sia nociva"

Catania città e tutto l’hinterland sono avvolte dalla cenere vulcanica dell’Etna. Un disagio per i cittadini e per i comuni che dovranno sostenere spese non indifferenti per ripulire tutto il territorio. Da parte del presidente della Regione Nello Musumeci – come ha annunciato nell’intervista – partirà un lavoro di indagini per constatare se questa cenere non sia nociva: “Non abbiamo le certezze assolute che non sia nociva, vogliamo aprire un’interlocuzione con l’Istituto Superiore di Sanità per un’analisi di questo materiale che per giorni viene maneggiato dalle persone. Vogliamo avere la certezza che la cenere vulcanica non sollevi polveri nocivi”.

