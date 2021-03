Nuovo reparto Covid al Garibaldi di Catania, Musumeci: "Bellissimo obiettivo, sulla Sanità non si risparmia"

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, manifesta soddisfazione in occasione dell’inaugurazione della nuova struttura di pneumologia per pazienti Covid all’ospedale Garibaldi Centro di Catania.

"Un bellissimo obiettivo - ha detto - al quale se ne aggiungerà un altro a settembre, con l'apertura del nuovo pronto soccorso in un ospedale che da decenni non veniva interessato da un serio intervento di manutenzione".

"Con il Covid abbiamo imparato a rivedere quali sono le necessità del territorio. La sanità, non soltanto in Sicilia, ma in tutto il mondo, - ha aggiunto Musumeci - ha dovuto fare i conti con una programmazione che debba tenere in grande considerazione le malattie infettive. La terapia intensiva già da anni in Sicilia era carente e per questo noi avevamo lanciato un grido d’allarme con il piano regionale della salute".

Infine, "alla fine della prossima estate la struttura sanitaria regionale si sarà dotata di nuovi reparti, di nuovi posti letto in terapia intensiva e sub intensiva, ma anche di centri specializzati per la riabilitazione respiratoria. Segno evidente che abbiamo imparato la lezione che sulla sanità non si risparmia per raggiungere obiettivi concreti, ma si lotta contro gli sprechi. È un atto dovuto che noi stiamo compiendo".

