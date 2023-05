Schifani: «Ora rilanciamo l'alta velocità Palermo-Berlino, Salvini è attento alla Sicilia»

«L'iniziativa di oggi non è altro che un punto importante del grande progetto di migliorare le infrastrutture della Sicilia»: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Catania durante la conferenza stampa per l’avvio dei lavori dell’autostrada Catania-Ragusa alla quale ha preso parte insieme al ministro Matteo Salvini.

«Questo è un grande disegno - ha aggiunto - che assumiamo con grande responsabilità. La volontà dell’assessore ai Trasporti e del sottoscritto è fare in modo che la Sicilia in questi anni di legislatura nazionale e regionale possa battere un colpo in chiave di crescita economica perché non soltanto il trasporto è miglioramento della vita di carattere sociale ma anche di carattere economico e noi ne abbiamo molto bisogno». Il presidente della Regione ha ricordato che «con il governo Monti il progetto del ponte sullo Stretto di Messina era stato cancellato ed era stata rivisitata la logica del corridoio dell’alta velocità europea che da Berlino andava a Palermo. Ritengo che alla luce di questa iniziativa encomiabile vada rivisto il tema dell’alta velocità del corridoio Berlino-Palermo, che penso vada riattivato e che in quella logica vada riattivata la tipologia di trasporto che da Messina deve arrivare a Palermo con l’alta velocità, perché si tratta di un tutt'uno».

«Noi - ha aggiunto Schifani - abbiamo assistito all’inaugurazione di alcuni lotti ferroviari dell’asse Palermo-Catania-Messina chiamato della media velocità. Sposterò la mia attenzione su un altro tema, nel rivedere quel che era successo con il governo Monti, quando siamo stati tagliati fuori dall’alta velocità Palermo-Messina perché venuto meno il ponte e venuto meno il corridoio Berlino-Palermo. Adesso - ha detto Schifani - sono cambiate le cose. Noi come Regione ci riattiveremo in un confronto con il ministro Salvini e il governo, sicuri di trovare una grandissima e attenta interlocuzione nel rivedere questi presupposti».

«La Catania-Palermo - ha sottolineato il presidente - non ha avuto mai una manutenzione ed è in uno stato carente. Occorre rimboccarsi le maniche e lavorare con spirito di collaborazione istituzionale nei confronti del governo e anche di sintesi politica. Perché l'attenzione di questo governo è senza precedenti. Mi verrebbe di fare una battuta, partendo dalla cittadinanza onoraria. Mi verrebbe da proporre il ministro Salvini come cittadino onorario regionale, non soltanto di una città». Centrale per Schifani è il ponte sullo Stretto, «un acceleratore di crescita, di sviluppo, di infrastrutturazione e porta altri aspetti conseguenziali. Non rimarrà una cattedrale nel deserto perché già questo nostro interesse per l’alta velocità Palermo-Messina denota come effettivamente sia un acceleratore di sviluppo».

