Quasi 1400 km a piedi, l'avventura del catanese Vincenzo Faro: «Documento la Sicilia»

L'obiettivo è percorrere tutto il perimetro della Sicilia a piedi, completare un tragitto di circa 1400 km filmando il territorio ma soprattutto raccontando storie.

VinFaro, ovvero Vincenzo Faro, è un videomaker catanese che ha ideato «The artist save the world», iniziativa che si propone di realizzare progetti solidali con i fondi che verranno raccolti. «Il progetto è frutto di un cambiamento interiore maturato negli ultimi 4 anni. Avevo deciso di trasferirmi in America per fare il regista, poi il periodo del Covid ha interrotto le mie aspirazioni ma mi ha portato a riflettere su ciò che davvero volevo fare. Da quel momento ho capito che voglio raccontare storie e rielaborarle a modo mio e fare in modo che il mio lavoro abbia uno sviluppo sul sociale, ovvero che una parte di quel che guadagno vada in beneficienza».

Vincenzo ha così pensato di percorrere l'Isola a piedi, un viaggio iniziato da Catania lo scorso 6 aprile. «La mia è una performance artistica che documenta la bellezza del territorio e il buon cuore delle persone - racconta -. E nasce dal mio amore per l'arte in tutte le sue forme e dal desiderio di fare qualcosa di utile per il prossimo». Faro ha concluso la sua diciottesima tappa di viaggio, da Trapani a Marsala. Ed è ormai a metà del suo percorso.

Il risultato finale? «Sarà un documentario apripista per raccontare le storie di artisti in tutto il mondo e poi donare in beneficenza o alla ricerca i fondi che verranno raccolti». Chi volesse seguirlo può vedere video e dirette sul suo canale Instagram @vin.faro.

