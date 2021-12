Maratona di Catania, per la prima volta vince un siciliano: primo posto per Privitera

Per la prima volta, nella sua breve storia, un atleta siciliano si aggiudica la maratona di Catania che si è disputata stamane a Catania. Partenza da viale Kennedy con vista mare ed Etna oggi con la cima nascosta dalle nuvole ma sempre spettacolare con la sua livrea bianca. AL femminile vince l’abruzzese Di Benedetto.

Edizione numero tre per la Naturosa Catania Marathon, a vincerla è stato un atleta “indigeno” della vicina Zafferana Etnea, Giuseppe Privitera (Monti Rossi Nicolosi). Nulla da fare invece per il romagnolo Lorenzo Lotti sceso in Sicilia per tentare il tris e ritiratosi, a causa di un problema al ginocchio, dopo due giri quando era in testa insieme al siciliano.

Privitera, quinto assoluto alla Maratona di Palermo dello scorso novembre, ha fermato il crono su 2h36’36. Alle sue spalle Sebastiano Foti (Podistica Messina) in 2h41’59, terzo Omar Morea (Circuito Running).

“Vittoria bellissima, ho fatto la gara con Lotti, poi al suo ritiro, ho pensato solo a chiudere la gara. A Palermo avevo patito un infortunio che mi aveva rallentato, oggi mi sono rifatto con gli interessi centrando anche il mio personale sulla distanza”.

Lascia la Sicilia, invece, per la prima volta il titolo per quanto riguarda la maratona femminile, ad aggiudicarsi la gara, infatti, è stata l’abruzzese Cecilia Di Benedetto (Runcard) una progressione vincente la sua con il tempo di 3h27’20. Seconda, Stefania Mittiga della X-Bionix Running Team in 3h29’10, terza Mika Iwaguchi (Trinacria Palermo) vincitrice nella prima edizione con il tempo di 3h37’21.

Una manifestazione, tre distanze, per un totale di circa 700 arrivi.

Nella 10.5 km successo per Corrado Mortillaro in 34’37 e la giovanissima varesina Alessia Roggiero (Cus Insubria Varese Como) in 43’05. La mezza maratona, la più partecipata ha visto la vittoria del catanese tesserato per la Dk Runners Milano Alessandro Terranova con l’ottimo tempo di 1h11’06. Bella gara e secondo posto di peso per Andrea Aragno (Atletica Fossano) con il tempo di1h11’33. Più staccato il terzo Giorgio Adamo (Running Modica) in 1h15’09.

Mezza femminile dominata dalla peruviana Nadine De la Cruz (GS Il Fiorino) con il tempo di 1h20’14. Staccata Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca) con 1h29’30. Terza Federica Azzimonti (Pro Patria) in 1h31’14.

