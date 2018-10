In auto con un chilo di cocaina, coppia di coniugi arrestata a Catania

Controlli fatali a San Gregorio di Catania per i corrieri della droga: la guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi che trasportava un chilo di cocaina a bordo di un'auto noleggiata. In manette sono finiti C.A., 35 anni, e A.D., 29 anni, residenti a Rosano, in provincia di Reggio Calabria.

Fermati al casello autostradale di San Gregorio i due si sono mostrati subito molto nervosi e i militari hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. All'interno del veicolo, in un intercapedine del bagagliaio posteriore, le fiamme gialle hanno trovato 5 panetti avvolti da del nastro adesivo di colore marrone contenenti una sostanza biancastra che una volta analizzata è risultata essere cocaina.

Lo stupefacente sequestrato, del peso complessivo di un chilo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, circa 100 mila euro. I due corrieri sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle ultime settimane l'intensificazione dei controlli presso lo svincolo di San Gregorio di Catania ha permesso alla guardia di finanza di scoprire e fermare molti trafficanti di droga.

Il 20 settembre scorso era toccato a un autotrasportatore che portava nel suo tir ben 25 chili di hashish. L'11 settembre invece un arresto e una denuncia per due uomini sorpresi con 130 grammi di cocaina in auto e il 30 agosto una vettura medica della "Croce Gialla" di Marina di Gioiosa Ionica era stata fermata con 10 chili di hashish al suo interno, portando all'arresto di una coppia,

