Etna, la scossa di terremoto e poi il panico: "Così siamo fuggiti da casa con un disabile"

«È stato terribile. La scossa è stata più forte di quella che ci si aspettava. Si rimane senza parole. È stato difficile per mia sorella, 84 anni, e la sua famiglia, con un figlio disabile, affrontare quei momenti. Lei ora non c'è qui. È a casa mia ad Acireale. Anch’io abito lì. Appena ho sentito la scossa sono venuto subito a vedere cosa è successo. Ho impiegato due ore per arrivare. L'autostrada era bloccata».

Il dramma di una famiglia che, in preda al panico dopo una scossa di terremoto deve soccorrere una persona disabile e farla uscire in strada lo racconta Giuseppe Torrisi, 76 anni, ex sindaco di Acireale dal 2001 al 2008. Lui è davanti al portone di casa della sorella.

Sono appena passati i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile la palazzina di due piani dove la donna abitava con il marito e il figlio. «Appena ho sentito la scossa ho telefonato ma non rispondeva nessuno. Ho subito pensato al terremoto del 1984 e sono corso qui».

Etna, parte la conta dei danni. Le foto dei comuni più colpiti dal terremoto Vigili del fuoco al lavoro a Fleri Area terremotata zona Nord Catania Vigili del fuoco in azione Fleri Vigili del fuoco a Fleri Edificio danneggiato dopo il terremoto Nel Catanese crollano le case Interventi dei vigili del fuoco Fleri abitazione con danni Fleri danni in un’abutazione Fleri danneggiamento in una casa Veduta aerea post terremoto Veduta aerea dell’area terremotata a nord di Catania Veduta aerea zona Nord Catania Crolli a nord di Catania dopo il terremoto di magnitudo 4.8 Crolli a nord di Catania dopo il terremoto di magnitudo 4.8 Crolli nella zona nord di Catania

La porta di casa del figlio disabile era bloccata e non si riusciva ad aprire. Marito e moglie con la forza della disperazione l’hanno sfondata. Dopo qualche ora trascorsa in auto, Giuseppe Torrisi ha portato tutti a casa sua. Il genero, cardiopatico, è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro di Catania. «Speriamo - dice - lo Stato ci aiuti a ricostruire queste case. Ad Amatrice non sono ancora tornati nelle loro case. Speriamo che non succeda anche qui».

