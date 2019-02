Acireale, sequestrati costumi di carnevale e maschere irregolari: multa di 12 mila euro

Sono stati sequestrati in alcuni magazzini e punti vendita gestiti da soggetti di origine cinese oltre 3.000 articoli carnevaleschi ad Acireale. I finanzieri hanno trovato tra gli articoli irregolari esposti per la vendita maschere, costumi, giocattoli e trucchi non conformi agli standard di legge a tutela della salute, della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente. Il valore complessivo della merce sequestrata ha un valore di 12 mila euro.

La maggior parte dei prodotti sequestrati risultava priva della marcatura CE, delle previste indicazioni sulla loro composizione, qualità e origine. Un’altra parte, invece, ha una marcatura CE ingannevole, costituita da un’etichetta asportabile e, soprattutto, quelli destinati anche a bambini con età inferiore a tre anni erano del tutto privi di informazioni sui materiali utilizzati nella fabbricazione.

I titolari delle ditte sottoposte a controllo sono stati segnalati alla camera di commercio per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative che possono andare da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro.

