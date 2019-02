Acireale, prende il via il carnevale con tante novità: previsto un ticket d'ingresso

Dal oggi prende il via il carnevale ad Acireale, uno dei più importanti d'Italia. Tra maschere, fiori, carri, coriandoli, luci e tanta musica, ecco i carri sfilare per le vie cittadine per una festa che si concluderà il prossimo 5 marzo.

Gli organizzatori, per l'edizione 2019, prevedono un’edizione da grandi numeri: 11 carri allegorici, 9 dei quali in concorso, e uno di Rds, media partner nazionale, e un altro, un vero e proprio palco mobile, con ragazzi e ragazze diversamente abili protagonisti. Ci saranno nuovamente i gruppi mascherati che precedono i carri e tanti eventi collaterali.

Ogni sera ci sarà un concerto o uno spettacolo, dagli acrobati volanti Sonics, che si esibiranno domenica alle 21,30 in piazza Duomo, a Renzo Arbore, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Jerry Calà e altri artisti. Due novità: la "madrina", la show girl Rossella Brescia, e l'esordio assoluto della mascotte, la diavoletta "Lavica", nome scelto tramite un referendum popolare.

La novità principale, comunque, è legata al pagamento del biglietto d’ingresso, già in vigore in altre parti d'Italia. "È stata una scelta quasi obbligata per fare crescere questo appuntamento particolarmente radicato nella storia e nell’economia di Acireale", ha spiegato il sindaco Stefano Alì. "Saranno giorni di spensieratezza - continua -, di allegria durante i quali cercheremo momentaneamente di tralasciare i problemi del terremoto".

"Abbiamo lavorato con grande passione e in sinergia con il Comune - ha dichiarato il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Orazio Fazzio - per dare nuovo slancio al Carnevale. Il biglietto d’ingresso è ampiamente ripagato dalla qualità dell’offerta di intrattenimento che non ha precedenti ad Acireale e dai servizi".

