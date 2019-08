Turismo, Palermo e Catania tra le mete preferite dagli italiani

Molti degli italiani che hanno deciso di fare una vacanza in Italia durante il mese di luglio hanno optato per la Sicilia: Catania e Palermo sono tra le 3 destinazioni più ricercate al mondo dai turisti nostrani in questi giorni.

Oltre a queste, altre 10 città italiane (Milano, Roma, Napoli, Bologna, Lamezia Terme, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 luglio 2019) utilizzando il motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it.

Chi preferisce viaggiare all’estero, invece, ha scelto le grandi città europee come Londra, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Lisbona e Madrid. Palermo è stata la seconda scelta per gli italiani, la quinta per i francesi, la sesta per i tedeschi, l’ottava per i portoghesi e la nona per gli spagnoli.

A luglio Catania, l’altra grande città dell’isola, è stata la più scelta dai tedeschi, la seconda per gli italiani, la sesta per i francesi, l’ottava per i russi e la nona per i britannici.

© Riproduzione riservata