Catania, ruba portafogli a passeggero in aeroporto: denunciato

Ruba il portafogli a un passeggero in fila per i controlli di sicurezza. E’ accaduto all’aeroporto di Catania, quando un uomo di 61 anni, in procinto di imbarcarsi su un volo in partenza per Stoccarda, durante le operazioni di controllo si è impossessato del portafogli di un altro passeggero.

Grazie alle immagini di videosorveglianza gli agenti della Polizia di Frontiera sono riusciti a individuare il ladro e a denunciarlo con l’accusa di furto aggravato. All’interno del portafogli, riconsegnato al proprietario, vi era del denaro oltre a documenti e carte di credito. (ITALPRESS).

© Riproduzione riservata