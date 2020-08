Migranti, il sindaco di Caltagirone: "Bene lo stop di Musumeci sulla tendopoli di Vizzini"

"Il lucido intervento del presidente Musumeci spazza via l’equivoco di una tendopoli che avrebbe comportato il rischio di contagi incontrollati. Adesso l'Asp, che dovrà emettere un giudizio di preventiva idoneità del sito, potrà tenere in debito conto che ad alcune centinaia di metri dall’ex base dell’Aeronautica militare di Vizzini si trova una serie di pozzi che assicura l’approvvigionamento idrico potabile ai Comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone e Mineo". Lo afferma il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, manifestando apprezzamento "per l’intera ordinanza del governatore Nello Musumeci e, in particolare, per lo stop alla tendopoli di Vizzini".

Con il provvedimento del presidente della Regione si dice no alla realizzazione di tendopoli per ospitare i migranti mentre, in caso di altre strutture individuate dal governo centrale, serve "la preventiva idoneità della locale Asp". Il divieto di allestire o utilizzare tensostrutture è motivato "dai frequenti e deprecabili episodi quotidiani di fuga dei migranti e dalla promiscuità che si determina fra gli stessi ospiti, con gli assembramenti".

