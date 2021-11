La pioggia buca il tetto di un liceo a Catania: treni ancora fermi sulla Pa-Ag

Lezioni concluse per oggi alla sede centrale del liceo scientifico Enrico Boggio Lera di Catania dopo che un ampio buco si è aperto sul tetto nel tratto terminale ovest del corridoio centrale dell’istituto. Il cedimento, causato probabilmente dalla pioggia caduta anche oggi sulla citta, non ha causato feriti. La sospensione delle lezioni e l’evacuazione del liceo è stata decisa dai tecnici della Città metropolitana di Catania, titolare dell’immobile, a scopo precauzionale per consentire l’ispezione accurata delle coperture dell’intero edificio.

Treni ancora sospesi sulla Palermo-Agrigento

Circolazione ferroviaria ancora sospesa sulla linea Palermo-Agrigento/Catania, tra Montemaggiore e Roccapalumba, per l’allagamento della sede ferroviaria e i danni provocati dalle abbondanti precipitazioni che continuano a interessare tutta l’area. Prosegue il lavoro dei tecnici Rfi, impegnati a presidiare le linee interessate dall’interruzione, al fine di ripristinarne la funzionalità in sicurezza. Attivo il servizio sostitutivo con autobus

