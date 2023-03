Raid al Liceo delle Scienze Umane di Caltagirone, è il quarto in cinque mesi

A Caltagirone, al Liceo delle Scienze Umane Paritario "Giovanni Gentile", un malvivente, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. E’ la quarta volta che in cinque mesi è stata presa di mira la struttura, più volte danneggiata e scassinata. Il video mostra il ladro che si avvicina all’ingresso della scuola, di notte, indossando una maschera per nascondere il volto. Dopo pochi istanti, riesce ad aprire il portone grazie ad una mazza, e si introduce all’interno dell’edificio.

Le telecamere di sicurezza catturano ogni sua mossa mentre va dal distributore automatico per rubare pochi spiccioli. La Polizia locale sta indagando sul caso e ha già raccolto diversi indizi ma finora il ladro è riuscito a sfuggire alla cattura. L'amministrazione della scuola ha esposto diverse denunce. "Purtroppo, non è la prima volta che la scuola viene presa di mira da questo individuo - fanno sapere dalla scuola - esprimiamo la nostra preoccupazione per la sicurezza degli studenti e del personale, assicuriamo di rafforzare le misure di sicurezza all’interno dell’edificio, si spera sia fatta giustizia nel breve tempo possibile".

"È una realtà di disagio sociale - commenta l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza del Comune di Caltagirone, Giuseppe Fiorito - non è un’azione mirata e diretta contro la scuola ma sono prese di mira le macchinette erogatrici di merende e bevande, atti e fatti di questo genere in vari luoghi della città - conclude - le indagini sono in corso e presto si avranno risultati". "Con questo ulteriore atto vigliacco - sottolinea il Coordinatore Didattico del Liceo Paritario - i malviventi hanno colpito il futuro dei nostri ragazzi e mortificato lo sforzo di tutti i dipendenti della scuola che mettono in atto ogni giorno - conclude - siamo fiduciosi nell’attività investigativa portata avanti dalle forze dell’ordine".

