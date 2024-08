Etna, si intensifica l'attività stromboliana alla Voragine

Un'intensificazione dell'attività stromboliana al cratere Voragine, con emissione di materiale piroclastico si osserva in queste ore, cone confermano gli scienziati dell'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ch attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, monitorsnk costantemente la situazione.

Il modello previsionale di dispersione dell'eventuale nube vulcanica indica una direzione Est Sud Est. Nel corso dell'ultima settimana il tremore vulcanico ha mostrato un graduale aumento da valori bassi a valori medi fino alle ore 15 di oggi,quando si è registrato un repentino aumento verso valori alti.

Le localizzazioni delle sorgenti del tremore sono localizzate ad est della Voragine ad una quota di circa 3000 metri. L'attività infrasonica è concentrata in corrispondenza del cratere Voragine; il numero di eventi orari e l'ampiezza non sono significativamente variati nelle ultime ore.

Sarà un ferragosto sabbioso? In molti sui social alla luce di ciò che sta accadendo nell'ex cratere centrale, sono convinti che possa essere imminente un'ennesima eruzione dell'Etna. La paura non è tanto per l'emissione della lava quanto per la ricaduta della sabbia che ha e sta duramente provando le popolazioni dei centri etnei. L'eventuale sabbia, con buona probabilità potrebbe cadere sui centri che vanno dal Giarrese a Catania, in considerazione della direzione dei venti alle alte quote.