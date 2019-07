Catania in ritiro, è fatta per la freccia Pinto

È iniziata anche per il Catania la stagione 2019/20. Da stamattina infatti il ritorno a Torre del Grifo per il raduno della squadra. A ricevere vecchi e nuovi, per adesso veramente pochi, rossazzurri l'amministratore delegato Pietro Lo Monaco, il direttore sportivo Christian Argurio, il tecnico Andrea Camplone con il suo staff. Tra questi il difensore Giovanni Pinto.

Si partirà con la preparazione atletica e test per la prima settimana, per valutare le condizioni dei singoli giocatori e intanto si comincerà anche con qualche partita amichevole e con difficoltà crescenti in vista della stagione agonistica.

