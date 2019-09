Il Catania a punteggio pieno: battuto anche il Francavilla

Sono dieci le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate della serie C. Sono a quota 6 Monza, Renate, Como e Olbia nel gruppo A; Carpi, Reggio Audace e Padova nel girone B; Catania, Ternana e Viterbese nel raggruppamento C. Procedendo con ordine, nel gruppo A sono a punteggio pieno quattro formazioni. Fra queste, ha firmato la vittoria più rotonda il Renate, che si è imposto in casa sul Pontedera per 4-0. A ruota il Monza di Berlusconi ha superato fra le mura amiche, per 2-0, il Novara; il Como ha espugnato (con lo stesso score) il campo del Gozzano; mentre l’Olbia ha sconfitto, in rimonta, per 2-1, in casa, la Giana Erminio. Da segnalare la seconda sconfitta di fila per la Juventus Under 23 di Fabio Pecchia, che si è arresa in casa, per 3-2, di fronte al Siena. Nelle altre sfide vittorie interne della Pianese (1-0 sull'Arezzo) e del Lecco (2-0 sulla Pro Vercelli); successo esterno invece per la Pistoiese (2-0 sul campo della Pergolettese); pareggi (entrambi per 1-1) in Carrarese-Alessandria e AlbinoLeffe-Pro Patria.

Nel raggruppamento C, infine, hanno finora fatto il pieno (e sono a quota 6) Catania, Ternana e Viterbese. Quest’ultima è la vera sorpresa della domenica: la formazione laziale si è imposta fuori casa, per 3-1, sul più quotato Bari. Una doppietta del brillante Tounkara ha tramortito Antenucci (in gol dal dischetto anche oggi) e compagni. I siciliani hanno superato, alle falde dell’Etna, per 2-1, la Virtus Francavilla; gli umbri hanno sconfitto in casa, per 1-0, il Potenza. Da segnalare il rotondo successo della Reggina, che al "Granillo" ha steso per 5-1 la Cavese. Ancora out Denis; in gol, fra gli altri, Corazza e Reginaldo. Vittorie interne, poi, per Paganese (2-0 sul Monopoli), Picerno (2-1 sul Rieti) e Casertana (2-0 sul Rende). Un solo pareggio, ovvero Bisceglie-Catanzaro 1-1, e un’altra affermazione esterna dopo quella della Viterbese, ovvero la vittoria dell’Avellino per 1-0 sul campo della Vibonese, nelle altre sfide giocate. Posticipata, invece, la gara fra Teramo e Sicula Leonzio.

