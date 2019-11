Lo Monaco lascia il Catania: "Troppe critiche ingiuste"

Pietro Lo Monaco si dimette da direttore generale del Calcio Catania «alla luce di quello che sta accadendo», come le «troppe critiche ingiuste».

«Sino a quando la proprietà non individuerà una persona che possa sostituirmi - sottolinea Lo Monaco in una conferenza stampa a Torre del Grifo - resterò a disposizione. Per quel che riguarda la mia carica di amministratore delegato il percorso è più lungo perché la procedura passa dal Cda, ma la mia decisione è quella di lasciare il Catania».

Lo Monaco difende la società, e anzi va all’attacco: «Chi auspica il fallimento si deve vergognare» perché, sostiene, così "si fa opera di sciacallaggio». «I mezzi per concludere il campionato senza problemi ci sono - osserva Lo Monaco - il pieno risanamento è vicino, per cui oggi sarebbe delittuoso fare fallire la società».

E lancia un messaggio a potenziali acquirenti: «Chi vuole il Catania - dice - non ha che da fare un passo avanti e sedersi: sicuramente troverà disponibilità dall’altra parte».

