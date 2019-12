Morto l'ex giocatore del Catania Giovanni Bertini, da 3 anni aveva la Sla

È morto in una clinica romana Giovanni Bertini. Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio '51, Bertini, detto "Giovannone", giocò da difensore negli anni '70 con Roma, Fiorentina, Ascoli, Catania, Benevento. Prima che nel giugno 2016 gli venisse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica era stato opinionista, tra le altre emittenti, di Tv2000.

Giocò con il Catania nel 1976-1977. Quattro stagioni in rossoazzurro, 84 presenze, 65 in C, e 7 gol, tutti realizzati nella terza divisione Nazionale e poi gli ultimi lampi a Benevento, 41 presenze tra l'80 e l'82. In carriera ha totalizzato complessivamente 54 presenze in Serie A e 29 in Serie B.

