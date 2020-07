Calcio Catania, arrivano le firme: Sigi nuova proprietaria del club

Arrivano le firme e per il Catania una nuova proprietà. Poco dopo mezzogiorno, nello studio notarile Balestrazzi, il presidente della Sigi, Giovanni Ferraù, e i curatori fallimentari di Finaria in liquidazione, Alessandra Leggio e Niccolò Notarbartolo, hanno sottoscritto l’atto di compravendita relativo al 95,4% del capitale sociale del club etneo e ai beni e alle attrezzature allocati presso il centro sportivo Torre del Grifo Village. La Sigi diviene così ufficialmente azionista di maggioranza del Catania.

"Viviamo un momento storico e nella prima persona plurale c'è spazio per tutti quelli che amano visceralmente lo stemma e la maglia: l'iniziativa della Sport Investment Group Italia - spiega Ferraù - presuppone un coinvolgimento generale e la valorizzazione dell’entusiasmo in termini concreti di diffusa partecipazione, nei tempi, nei modi e nei ruoli definiti dalla Sigi, che rilancia il Calcio Catania e vuole rappresentare anzitutto la cabina di regia di un grande futuro rossazzurro. Un sincero ringraziamento a tutti i tifosi del Catania, sempre pronti a garantire un sostegno incondizionato che è proiezione di una passione inestinguibile e resistente come la matricola 11.700, appena salvata con l’aiuto di tutti".

"Si tratterà, da adesso in poi, di miscelare al meglio il massimo impegno, necessario per lasciarsi alle spalle una situazione di partenza caratterizzata da oggettive difficoltà, e la naturale ambizione di riposizionamento del brand in contesti sportivi ed economici adeguati al suo valore - ha aggiunto Ferraù - Non dovremo mai dimenticare la centralità dei soci della Sigi e del loro generoso e continuo spendersi". La road map della nuova proprietà "prevede tra le prime tappe un duro lavoro finalizzato all’iscrizione, l’avvio dello sviluppo del progetto sportivo e l'acquisizione del residuo 4,6% delle quote del club da Meridi S.p.A. in amministrazione straordinaria. In queste ore frenetiche ho letto molti commenti e vorrei sottolineare l’importanza dei concetti elegantemente espressi dal presidente del Palermo, Dario Mirri: sarà un piacere vivere l’emozione del gran derby di Sicilia". Nell’arco della prossima settimana, sarà resa nota la nuova composizione del nuovo Cda del club. ITALPRESS

