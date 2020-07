Calcio Catania, Mirri: "Club salvo? Onore ai tifosi"

"Apprendo dai media del salvataggio della storica matricola del Catania Calcio. Nessuno come noi rosanero può immaginare la delusione che tanti tifosi hanno rischiato di patire in caso di fallimento. E allora onore a Catania ed ai suoi tifosi, con l’augurio che queste storie, cariche di passione e di lavoro, siano utili a migliaia di appassionati per preservare l'autentico senso di appartenenza alla propria fede".

Ha dichiarato il presidente del Palermo Dario Mirri a proposito dell'acquisizione del Calcio Catania da parte della Sigi Spa.

"Il calcio in Sicilia ha bisogno proprio di proteggere e non disperdere questo legame tra i tifosi e i propri colori, come presupposto imprescindibile per costruire progetti sportivi sempre vincenti", ha concluso il presidente del Palermo.

