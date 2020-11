Pareggio a reti bianche tra Turris e Catania

La Ternana, infine, non ha alcuna intenzione di fermarsi nel girone C. Dopo la grande vittoria col Bari, la squadra di Lucarelli domina lo scontro diretto col Teramo per 3-0 e va in fuga con 30 punti in 12 giornate mantenendo l’imbattibilità. Partipilo, Falletti e Torromino consentono agli umbri di allungare in vetta e portarsi a +7 (seppur con un match in più) proprio da Teramo e Bari che, nel frattempo, volta pagina grazie al 2-0 maturato sul campo della Casertana.

Pronostici rispettati dal Catanzaro contro la Cavese (2-1), ok anche la Juve Stabia contro la Viterbese (2-0). A reti bianche la sfida tra Turris e Catania in zona playoff, un punto a testa pure per Foggia-Virtus Francavilla (1-1). Una doppietta di Starita rilancia il Monopoli (2-0 alla Vibonese), termina 1-1 la sfida tra Paganese e Bisceglie.

© Riproduzione riservata