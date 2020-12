Catania fermato dalla Cavese, Russotto risponde a Pecorino: finisce 1-1

Non va oltre l'1-1 il Catania di Raffaele (oggi squalificato e sostituito dal vice Cristaldi) nell'impegno casalingo contro la Cavese valido per la 14esima giornata del campionato di Serie C. Gli etnei vanno in vantaggio al 35' del primo tempo grazie al gol di Pecorino, ma nel secondo tempo è Russotto a pareggiare i conti al 13'.

Con questo pari il Catania sale a quota 20 punti in classifica, al quinto posto insieme alla Turris. La Cavese resta ultima con 6 punti. Per la formazione siciliana prossimo impegno in trasferta contro la Viterbese che si trova in un ottimo momento: dopo il 3-3 esterno a Palermo, i gialloblu oggi hanno battuto per 3-2 in trasferta il Potenza.

TABELLINO

CATANIA-CAVESE 1-1

CATANIA (3-5-2): Confente 6; Tonucci 6, Claiton 6 (32' pt Zanchi 6), Silvestri 5.5; Calapai 6, Piovanello 6, Welbeck 5, Biondi 6, Pinto 6 (23' st Albetini 6); Sarao 6 (1' st Emmausso 6), Pecorino 7. In panchina: Santurro, Della Valle, Noce, Izco, Panebianco, Piccolo, Manneh, Vrikkisu. Allenatore: Cristaldi 6 (Raffaele squalificato)

CAVESE (4-3-3): Bisogno 6; Tazza 6, Matino 6, De Franco 6, Semeraro 6; Cucurullo 5.5 (23' st Matera 6), Pompetti 6, Esposito 5.5 (32' Favasulli 6); Senesi 6, Germinale 5.5 (45' st De Rosa sv), Russotto 6 (45' st Vivacqua sv) In panchina: D’Andrea, Cannistrà, Marzupio, Ricchi, Migliorini, Onisa, Montaperto, De Paoli. Allenatore: Maiuri 6

ARBITRO: Fontani di Siena 6

RETI: 35' pt Pecorino, 13' st Russotto

NOTE: gara disputata allo stadio Angelino Nobile di Lentini, terreno in condizioni non ottimali. Ammoniti: Silvestri, Esposito, Germinale, Cuccurullo, Welbeck. Espulso Welbeck al 39' del secondo tempo per doppia ammonizione e Tonucci, rosso diretto, al 42' del secondo tempo. Angoli: 3-3. Recupero: 4'; 4'.

© Riproduzione riservata