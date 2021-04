Serie C, quarta vittoria consecutiva per il Catania: 5-2 al Potenza

Quarta vittoria consecutiva per il Catania, nella trentacinquesima giornata di Serie C: battuto per 5-2 il Potenza. Gli ospiti vanno subito in gol con Alain Baclet ma i rossazzurri pareggiano al minuto 20 con Di Piazza. Al 45’, il tiro-cross di Calapai, deviato da Ricci, per il gol del sorpasso rossazzurro.

Al 55' Matteo Di Piazza segna doppietta e 3-1. Dopo 3 minuti i lucani accorciano le distanze con il neo entrato Sandri ma al 68' gol di Russotto in rovesciata. Al 92' il 5-2 con Andrea Zanchi.

