Calciomercato, il Catania acquista l'esterno offensivo Tommaso Ceccarelli

Il Catania ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Ceccarelli, nato a Roma il 2 giugno 1992.

Cresciuto calcisticamente nella Primavera della Lazio, con la quale ha realizzato ben 34 reti in 65 gare nell’arco di tre stagioni, l'esterno offensivo ha esordito in ambito professionistico nel 2012, in B, con la Juve Stabia e la Virtus Lanciano.

Nel 2020/21, l'atleta romano ha indossato la maglia della Feralpisalò in Serie C, firmando 7 reti ed altrettanti assist in 42 partite tra campionato e playoff. Con la società lombarda, l’attaccante ha vissuto tre annate; in terza serie, ha sommato esperienze anche con il Monza, la Lupa Roma, L’Aquila e il Prato: con la squadra toscana, nel 2017/18, ha siglato 12 gol, miglior bottino personale nel singolo torneo. Ceccarelli in avvio di carriera ha collezionato 4 presenze con la nazionale under 17.

