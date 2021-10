Il Catania abbatte il Monterosi, l'Acr Messina perde a Castellammare di Stabia

In serie C, se il Palermo conquista sul campo della Vibonese la sua prima vittoria esterna (1-3), il Catania non è da meno e vince in trasferta per 4-1 contro il Monterosi Tuscia.

È il quinto risultato utile consecutivo per il Catania che risponde sul campo con prestazioni esaltanti e risultati importanti alle difficoltà societarie. La continuità di Luca Moro, alla sua terza doppietta, ma anche protagonista di un assist, la crescita costante di un altro giovane talentuoso come il centrocampista Greco e una difesa che, seppure in difficoltà ha saputo resistere, sono i fattori determinanti della seconda vittoria esterna degli etnei. Le reti: pt 26’ Moro; st 3’ Russini, 10’ Polidori (rig.), 34’ Greco, 39’ Moro.

Sfortunato invece l’Acr Messina, battuto per 1-0 dalla Juve Stabia. Il gol al 15’ della ripresa di Stoppa, il più veloce a calciare un pallone rimasto in piena area dopo la deviazione di Carillo. Il Messina reagisce ma commette molti errori in fase conclusiva.

Ecco i risultati di serie C: Avellino-Paganese 3-0, Campobasso-Picerno 1-1, Catanzaro - Monopoli 1-2, Fidelis Andria-Turris 1-0, Foggia-Taranto 1-1, Juve Stabia-Acr Messina 1-0, Monterosi-Catania 1-4, Potenza - Latina 2-1, Vibonese-Palermo 1-3, Virtus Francavilla-Bari 3-0.

La classifica: Bari 24 punti; Catanzaro 20; Palermo, Monopoli 19; Foggia, Virtus Francavilla, Taranto 17; Turris, Avellino 16; Catania, Campobasso, Picerno 15; Juve Stabia, Paganese 14; Monterosi 13; Potenza 10; Acr Messina, Fidelis Andria 9; Latina, Vibonese 8.

© Riproduzione riservata