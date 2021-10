Serie C, Catania-Vibonese rinviata per l'emergenza maltempo

Non si disputerà la gara tra Catania e Vibonese in programma domenica prossima, 31 ottobre, e valevole per la 12esima giornata del campionato di Serie C, girone C. L'emergenza maltempo che sta duramente colpendo il territorio etneo ha infatti spinto la Lega Pro a rinviare il match dopo l'istanza presentata dalla società rossoblu.

Il nubifragio che si è abbattuto nel Catanese infatti ha impedito alla squadra di Baldini di svolgere regolarmente gli allenamenti, senza contare che a causa dei disagi e dei danni dovuti agli allagamenti anche i collegamenti stradali risultano difficili. Il Catania ha quindi presentato richiesta di rinvio, accolta dalla Lega dopo il nulla osta da parte della Vibonese.

Il match è rinviato a data da destinarsi, i siciliani torneranno dunque in campo nel weekend successivo quando saranno impegnati sul campo del Campobasso nella giornata di sabato 6 novembre.

© Riproduzione riservata