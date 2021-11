Sequestrati quasi due milioni al Catania calcio. E oggi arriva il Foggia di Zeman: la formazione

Ancora una vigilia funestata da notizie extra campo per il Catania. Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro conservativo di circa 1,9 milioni di euro ai danni del Calcio Catania su richiesta della fallita Calcio Catania Servizi. Un provvedimento che complica ulteriormente il bilancio del club etneo, che nei giorni scorsi ha pagato gli stipendi e scongiurato il rischio di vedere i calciatori svincolati d’ufficio. Sarà presentato ricorso nei prossimi giorni, in attesa della sentenza di merito.

Per quanto riguarda, invece, la parte agonistica oggi, al Massimino, alle 15, scenderà in campo il Foggia di Zdenek Zeman, privo del catanese Di Grazia. La squadra di Baldini, da parte sua, cercherà di ottenere l’ottavo risultato utile consecutivo, pur decimato da assenze importanti, come quella del cannoniere Moro, dell’attaccante Russotto e del centrocampista Greco, tutti elementi preziosi. Ma i problemi di formazione, da una parte e dall’altra, non dovrebbero condizionare il confronto aperto tra due squadre in buona condizione.

Questa la probabile formazione dei rossazzurri (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Russini, Sipos, Ceccarelli. Direttore di gara il signor Giaccaglia di Jesi.

