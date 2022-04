Fallimento Catania, cosa ne sarà dei giocatori svincolati: Moro verso la Serie A col Sassuolo

La revoca dell’affiliazione da parte della Figc e quindi l’esclusione dal campionato del calcio Catania ha come prima conseguenza lo svincolo d’ufficio di tutti i calciatori e dei tecnici. Che adesso saranno liberi di accasarsi altrove essendo considerati liberi a tutti gli effetti e dunque teoricamente ingaggiabili da qualunque squadra.

Il Catania, in teoria, potrebbe diventare una "banca" da cui attingere liberamente, sebbene l’ipotesi appare poco probabile visto che tutti i tornei volgono al termine e le liste delle squadre di lega Pro sono bloccate.

Tanti calciatori nei prossimi mesi dovranno adoperarsi per trovare una sistemazione mentre chi era in prestito farà rientro alla base. Situazioni complicate sicuramente per quelli più avanti con le stagioni giocate che nella squadra etnea non sono pochi: Piccolo, Russotto, Izco, Claiton, Stancampiano rischiano di dire addio per sempre al calcio o di dover scendere di categoria, vista l’età.

Mariano Izco, è un pezzo di storia del Catania: 39 anni e la prospettiva di aver chiuso la carriera subendo una beffa del genere. Stesso discorso per l’esperto difensore centrale Claiton, 37 anni ed un futuro sicuramente incerto. Due giocatori importanti accomunati dalla stessa sorte: l’età non li aiuterà a trovare squadra.

Ma anche Russotto e Piccolo, calciatori di proprietà del club fallito, sono piuttosto avanti con gli anni. Come il portiere Stancampiano che già quest’anno aveva collezionato solo 11 presenze. Un calciatore invece che avrà sicuramente mercato è l'esterno sinistro Simone Russini, acquistato dal Cesena e autore di ben 7 gol in 30 gare disputate.

Una squadra che inoltre sarà smantellata con i prestiti che torneranno alla base. È il caso di Kewin Biondi che farà rientro al Pordenone, così come Jean Freddi Greco tornerà al Vicenza. Felipe Estrella rietrerà al Genoa e Leon Sipos allo Spartaks Jurmala.

Il caso più eclatante è ovviamente il bomber Luca Moro, vera rivelazione del torneo insieme al rosanero Brunori. Un grande girone di andata ha lanciato Moro nell’orbita dell’interesse delle squadre di serie A e il giocatore, che era a Catania in prestito dal Padova, è stato acquistato dal Sassuolo.

La surreale situazione che si è creata a Catania adesso farà si che Moro torni al Sassuolo dove potrebbe addirittura giocare qualche gara in massima serie.

