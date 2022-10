Il Catania vince 2-1 il derby in casa del Licata: etnei a punteggio pieno

Terza vittoria su altrettanti incontri per il Catania che vola a punteggio pieno nella classifica del girone I di serie D. La formazione etnea espugna il terreno di gioco dello stadio "Liotta" di Licata nell'atteso derby siciliano (valido per la terza giornata) con il punteggio di 2-1. Per i gialloblù agrigentini, invece, arriva il terzo ko di fila.

Ospiti avanti nella prima frazione di gioco (22') con la rete siglata da Rizzo con un gran tiro dalla distanza. Nella ripresa il raddoppio dei rossazzurri di mister Ferraro al 45': preciso assist di Sardo per De Luca che non ha difficoltà ad infilare Valenti per il 2-0. Prima dello scadere i padroni di casa accorciano le distanze con Ouattara.

In classifica il Catania che si conferma leader con 9 punti, in condominio con il Lamezia. I calabresi mettono a segno la terza vittoria con il 2-1 esterno inflitto all'Acireale. Il turno numero 4 di serie D si gioca mercoledì 5 ottobre: il Catania riceve la visita della Vibonese, Licata in cerca dei primi punti sul campo della Mariglianese.

