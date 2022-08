Coppa Italia D, il Catania cede 7-6 ai rigori alla Sancataldese ed è eliminato

Inizia con l'eliminazione dalla Coppa Italia di serie D il nuovo corso il Catania Ssd di Ross Pelligra. La formazione rossazzurra guidata dal tecnico Giovanni Ferraro cede 7-6 dopo i calci di girore al termine della gara giocata allo stadio "Valentino Mazzola" di San Cataldo contro la locale formazione.

L'allenatore degli etnei ha mandato in campo il Catania con il modulo 4-3-2-1: davanti al portiere Bethers; difesa con Rapisarda, Lorenzini, Chinnici e Castellini; a centrocampo Vitale, Lodi (sostituito al 35 della ripresa da Palermo) e Rizzo; Russotto (minuti finali per Bani) e Giovinco (dal 18' del secondo tempo in campo Forchignone) alle spalle della punta Sarao.

Il Catania ha mantenuto saldamente le redini del gioco per lunghi tratti del match ma senza infilare la porta della Sancataldese guidata da mister Vullo. In evidenza Sarao, Russotto (palo) e Lorenzini ma in nessuna azione la palla ha gonfiato la rete avversaria. Nella seconda frazione di gioco la squadra nissena ha giocato dal 36' con un uomo in meno per il cartellino rosso ventolato a Maltese ma il punteggio non si è schiodato dallo 0-0.

Interminabile la lotteria dei calci di rigore che alla fine ha premiato la Sancataldese per 7-6. Per il Catania le reti di Palermo, Lorenzini, Castellini, Bani, Sarao e Forchignone. Errori per Rizzo (parato) e Chinnici (tiro alto).

