Catania-Castrovillari 4-0, doppietta di Jefferson: etnei a punteggio pieno

Quinta vittoria su cinque giornate per il Catania. I rosazzurri proseguono la marcia in vetta alla classifica di serie D (girone I) e mettono in fila il quinto successo consecutivo dall'inizio del torneo. "Vittima" di turno il Castrovillari, piegato 4-0 nel match giocato allo stadio "Massimino".

A dispetto dello score finale la prima frazione di gioco della sfida fra i rossazzurri e i calabresi si è chiusa a reti inviolate. Nella ripresa entrambe le squadre premono sull'acceleratore ma è il Catania a sbloccarla: al 52' Serao con un gran destro infila il portiere avversario.

Dopo sei minuti la squadra di Ferraro concede il bis: corner di Sarno e palla che viene mancata da Potenza e si insacca alle spalle di Caruso. Da quel momento si scatena Jefferson che al minuto 70 trasforma il calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo ai danni di Forchignone e al 74' cala il poker a due passi dal portiere non sbaglia e chiude il match.

In classifica il Catania è al comando a braccetto con il Lamezia (gli etnei hano miglior differenza reti). Nel prossimo turno (domenica 16 ottobre) Lodi e compagni andranno a giocare sul terreno di gioco della Mariglianese.

