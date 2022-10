Ottavo squillo per il Catania, il Licata vince 4-0 in trasferta, 0-0 fra Acireale e Trapani

In Serie D ottava vittoria consecutiva per il Catania, che passa per 4-0 sul campo del Paternò. Due gol per tempi per i rossoazzurri nel derby etneo. In rete al 29’ Sarao, al 37’ Lodi su rigore e nella ripresa al 42’Jefferson e al 43’ Russotto.

Con lo stesso risultato il Licata vince a Cittanova. I siciliani giocano un'ora in superiorità numerica per l'espulsione al 34’ di Ruano (fallo da ultimo uomo). Il gol del vantaggio arriva poco dopo, al 40’, con Marcellino che ribatte in rete una respinta del portiere. Nella ripresa gli ospiti dilagano con la doppietta di Minacori e il gol del poker di Frisenna.

Pari senza reti nel derby siciliano fra Acireale e Trapani, mentre il Canicattì acciuffa l'1-1, in casa contro il San Luca a un minuto dalla fine grazie a un rigore trasformato da Manfrè. Anche la Sancataldese non va oltre lo 0-0 in casa contro il Cilento, mentre il Sant'Agata ritrova la vittoria per 2-1 nel mach casalingo con la Vibonese. Secca sconfitta del Ragusa (3-0) a Lamezia.

Risultati

Acireale - Trapani 0-0

Canicattì - San Luca 1-1

Castrovillari - Real Aversa 1-1

Cittanova - Licata 0-4

Lamezia Terme - Ragusa 3-0

Locri - Mariglianese 2-0

Paternò - Catania 0-4

Sancataldese - S. Maria Cilento 0-0

Sant'Agata - Vibonese 2-1

Classifica

Catania 24 punti; Lamezia Terme 19; Real Aversa 15; Vibonese, Ragusa 13; Sant'Agata, Locri 12; Licata, Cilento, Castrovillari 11; Canicattì, Acireale, Trapani 9; San Luca, Paternò 7; Sancataldese, Cittanova 4; Mariglianese 3

Prossimo turno

9.a giornata

Catania - Sant'Agata

Licata - Canicattì

Locri - Castrovillari

Mariglianese - Paternò

Ragusa - Acireale

San Luca - Lamezia Terme

S. Maria Cilento - Real Aversa

Trapani - Sancataldese

Vibonese - Cittanova

© Riproduzione riservata