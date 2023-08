Tifosi rossoazzurri impazziti per il Catania: oltre 10 mila abbonamenti in 2 giorni e curva Nord sold out

Oltre 10mila abbonamenti sottoscritti in due giorni e curva Nord sold out: i tifosi del Catania scatenati. Sono state sottoscritte in 48 ore 10.020 tessere, numero che crescerà notevolmente anche nelle prossime ore. La campagna abbonamenti "Figli del vulCano" per la stagione di serie C 2023/2024, che inizierà il 3 settembre, sta procedendo a gonfie vele.

I botteghini in Piazza Spedini, nei primi due giorni, sono stati presi d'assalto, così come i punti vendita della rete TicketOne. In tantissimi hanno anche sottoscritto l'abbonamento direttamente online sul sito ticketone.it.

Durante il primo giorno di apertura della campagna abbonamenti, erano state sottoscritte 7.417 tessere dai tifosi rossazzurri. Lo scorso anno, in serie D, gli appassionati che sottoscrissero la tessera furono 11.427, record per la quarta serie, traguardo che, adesso in C, verrà sicuramente superato.

Il presidente del Catania, Rosario Pelligra, nelle scorse ore, ha annunciato che sarà presente sugli spalti per la prima giornata di campionato, il 3 settembre quando gli etnei ospiteranno il Crotone e ha sottolineato "l’ennesima dimostrazione di forza e sentimento dei sostenitori del Catania, che con questa risposta fanno brillare ulteriormente il nome di un club tra i più amati in Italia". Ha anche ringraziato i tifosi per l'entusiasmo che stanno dimostrando in queste ore, consapevole che il Massimino si colorerà sempre più dei colori rossoazzurri.

L’abbonamento può essere sottoscritto online sul sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete TicketOne. La società, che non ha ancora annunciato quando finirà la campagna abbonamenti, consiglia, per rendere più rapida la procedura d’acquisto, di compilare i moduli (disponibili per il download sul sito www.cataniafc.it) prima di recarsi nei punti vendita. La card We Catania è necessaria per la sottoscrizione dell’abbonamento e può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it.

Abbonamenti, prezzi

Gli abbonati alla stagione sportiva 2022/23 potranno acquistare l’abbonamento 2023/24 usufruendo di prezzi scontati, sia per l’intero sia per il ridotto. Vecchi abbonati: curve intero 90 euro, ridotto (under 18, over 65 e donne) 80 euro; tribuna B 240 intero, 200 ridotto; tribuna A 330 intero e 270 ridotto; tribuna Elitè 500 euro senza riduzione. Prezzi per i nuovi abbonati: curva 120 euro e ridotto 100 euro; tribuna B 290 intero e 240 ridotto; tribuna A 380 intero, 320 ridotto; tribuna elitè 600 euro; tribuna d'onere 1.000 euro. La curva Nord è già sold out.