Tonfo del Catania: Tabbiani verso l'esonero, in panchina si avvicina il ritorno di Silvio Baldini

Sprofondo rossazzurro ieri al Massimino, dove il Catania ha perso contro l'Avellino (o-2). Per Tabbiani ore contate, già si ipotizza il ritorno dopo 16 anni di Silvio Baldini, che allenò gli etnei in Serie A nella stagione 2007/2008. Baldini ha guidato anche il Palermo nell'anno della promozione dalla Serie C alla Serie B e in precedenza in B nella stagione 2003-2004, quando venne esonerato per lasciare spazio a Guidolin, che poi conquistò la promozione nella massima serie con una squadra guidata in campo da Eugenio Corini, oggi allenatore rosanero che ha preso il posto proprio di Baldini all'inizio della passata stagione.

Ieri a Catania striscioni di contestazione in Curva sud all’inizio, ma anche tifo incessante fino alla rete dello 0-2. Poi un uragano di fischi, parapiglia in tribuna e fumogeni lanciati fin dentro il campo, in direzione della porta di Bethers. Non poteva finire peggio, con l’ennesima sconfitta, questa volta senza attenuanti, perché il rigore sbagliato da Chiricò è la sintesi di una squadra senza testa e senza gambe.

Il Messina invece ha strappato un punto a Crotone dopo un 3-3 bellissimo, tra spettacolo e tanti errori.

Catania-Avellino 0-2

RETI: pt 10’ Marconi; st 25’ Gori

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Quaini 6 (33’ st Lorenzini sv), Curado 5,5, Mazzotta 4,5 (23’ st Castellini sv); Zammarini 5, Ladinetti 4,5 (28’ st Chiarella sv), Rocca 6, Chiricò 5 (33’ st De Luca sv), Dubickas 4 (28’ st Sarao 5,5), Bocic 6. In panchina: Albertoni; Bouah, Silvestri, Maffei. Allenatore: Tabbiani 4

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti 6,5; Cancellotti 6,5, Benedetti sv (18’ pt Palmiero 6,5), Mulè 6,5; Sannipoli 6,5 (17’ st Falbo 6,5), Lores Varella 6, Pezzella 6,5 ( 31’ st D’Angelo 6), Armellino 6,5, Ricciardi 6,5 (31’ st Dall’Oglio sv); Sgarbi 6,5, Marconi 6,5 (17’ st Gori 6,5). In panchina: Pane; Pizzella, Casarini, Tozaj. Allenatore: Pazienza 7

ARBITRO: Frascaro di Firenze 6,5

Crotone-Messina 3-3

RETI: pt 8’ Giunta, 39’ Tumminello, 46’ Gomez; st 4’ Luciani, 12’ Tumminello, 33’ Polito

CROTONE (3-5-2): Dini 5,5; Loiacono 5, Gigliotti 6 (17’ st Bove 5,5), Leo 5; Tribuzzi 6,5 (27’ st Giannotti 5,5), Felippe 5,5, Petriccione 6, Vitale sv (6’ pt D’Ursi 6,5), Crialese 5,5; Gomez 6,5 (17’ st Bruzzaniti 5,5), Tumminello 7,5 (27’ st Vuthaj 5). A disp.: Lucano, Martino, Giron, Spaltro, Schirò, Cantisani, Pannitteri. Allenatore: Zauli 5,5

MESSINA (4-3-3): Fumagalli 6; Lia 5, Polito 6, Pacciardi 5, Ortisi 5,5; Buffa 6,5 (33’ st Franco 6), Giunta 6,5 (27’ st Firenze 6), Scafetta 6 (27’ st Frisenna 6); Cavallo 5 (1’ st Emmausso 5,5), Luciani 7, Ragusa 5 (27’ st Zunno 5). A disp.: De Matteis, Franco, Ferrara, Salvo, Darini, Zammit. All.: Modica 6,5

ARBITRO: Caldera di Como 6

Risultati

Crotone-Messina 3-3; Catania-Avellino 0-2; Sorrento-Monterosi 0-2; Cerignola-Casertana 2-4; Picerno-Foggia 2-0; J. Stabia-Latina 1-0; Turris-Giugliano 0-1; Brindisi-Monopoli 1-2; Francavilla-Taranto 1-2; Benevento - Potenza oggi.

Classifica

J. Stabia 24 punti; Avellino 22; Benevento 19; Latina 18; Picerno, Taranto, Casertana, Crotone 17; Foggia 16; Cerignola 15; Potenza 14; Turris 13; Catania, Giugliano 12; Messina, Monopoli, Francavilla 11; Brindisi 10; Sorrento 8; Monterosi 6. Brindisi, Messina, Catania, Taranto una gara in meno.

In alto Silvio Baldini alla guida del Catania (mentre rimprovera Vargas per un'espulsione nella partita giocata sul campo del Torino) in Serie A nella stagione 2007/2008 (foto di Mauro Donato/Ansa)