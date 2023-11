Il Catania perde a Potenza senza mai entrare in partita: salta la panchina di Tabbiani

Luca Tabbiani non è più il tecnico del Catania, club che milita nel girone C del campionato di Serie C. A renderlo noto, dopo la sconfitta di oggi (domenica 5 novembre) sul campo del Potenza, è lo stesso club etneo attraverso un comunicato col quale specifica che sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini.

«Ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali - si legge nella nota -. La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli. L’allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024».

Un epilogo amaro che arriva dopo la sconfitta di oggi. Al Viviani è stato il Potenza a fare la gara e ad imporsi nel gioco oltre che nel risultato. Gara a senso unico. A sbloccare il risultato è stato il capitano del Potenza, Salvatore Caturano, che ha finalizzato una delle tante occasioni avute dai suoi. La rete al 35' del primo tempo grazie ad uno splendido cross di Andrea Di Grazia che Caturano ha spinto in fondo al sacco. Catania mai in partita e mai pericoloso.

Mercoledì si torna nuovamente in campo, questa volta al Massimino per il secondo turno della Coppa Italia, di fronte un'altra lucana, il Picerno di mister Emilio Longo. Ma in panchina non ci sarà più Tabbiani.

Potenza-Catania 1-0

RETE: pt 35’ Caturano

POTENZA (3-4-1-2): Gasparini 6,5; Armini 7, Hristov 6,5, Monaco 7; Gyamfi 6,5, Saporiti 7 (38’st Rossetti 6), Candellori 7, Hadziosmanovic 7; Di Grazia 7 (17’ Steffè 5,5); Asencio 6 (17’st Gagliano 5,5, 48’st Volpe sv), Caturano 6,5. In panchina: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Prezioso, Mata, Pace, Verrengia. Allenatore: Lerda 7

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Silvestri 6, Lorenzini 6, Mazzotta 5,5; Zammarini 5,5 (25’st Deli 6), Quaini 5 (38’st Chiarella 6), Zanellato 5 (1’st Rocca 6); Chiricó 5,5, Sarao 5 (25’st Dubickas 6), Bocic 5 (1’st De Luca 5,5). In panchina: Toscano, Albertoni, Curado, Maffei, Bouah, Rizzo, Ladinetti, Castellini, Marsura. Allenatore: Tabbiani 5

ARBITRO: Leone di Barletta 6 (Fedele-Scardovi). Quarto ufficiale: Sciolti di Lecce.

NOTE: ammoniti Zanellato, Bocic, Rocca, Saporiti, Deli. Angoli: 2-4. Recupero: 2’st e 5’st. Spettatori: 2.450 per un incasso di 26.836,48 euro

Nella foto Luca Tabbiani (dal sito del Catania Fc)