La Ternana esonera Lucarelli, il tecnico ora potrebbe tornare sulla panchina del Catania

Cristiano Lucarelli non è più il l’allenatore della Ternana. Fatale all’ex bomber, l’ultima sconfitta con il Venezia in casa per 1-0. Ma Lucarelli potrebbe trovare subito un’altra panchina. Per il tecnico di Livorno ci sarebbe quella del Catania, rimasta senza «padrone» dopo l’esonero di Tabbiani, grazie ad un cambio nell’accordo collettivo della Serie B che consente agli allenatori esonerati prima del 20 di dicembre di poter essere ritesserati all'interno della stessa stagione sportiva. Per Lucarelli si tratterebbe di un ritorno, ha già allenato i rossazzurri nelle stagioni 2017-18 e 2019-20.

Intanto, si è sciolto il rapporto. Questo il comunicato degli umbri: «La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff - si legge -. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali». Candidato a succedere all'ex bomber del Livorno è Roberto Breda.