L'ex rosanero Mark Bresciano nel Consiglio d'amministrazione del Catania

Il Catania football club ha integrato il proprio il Consiglio di amministrazione nominando il consigliere Mark Bresciano, l’australiano ex giocatore del Palermo di Zamparini (nella foto impegnato proprio contro il Catania).

«La formalizzazione dell’ingresso di Mark nel comitato direttivo - spiega il presidente Rosario Pelligra - è il naturale sviluppo di un progetto Catania pensato fin dall’inizio con Grella e Bresciano, da sempre operativamente vicino a me e Vincenzo. Andiamo avanti con fiducia e ambizione».

«La visione di Mark, uomo di grande esperienza internazionale in ambito calcistico e imprenditoriale - aggiunge il vice presidente e amministratore delegato, Vincenzo Grella - consente al Catania di crescere potendo disporre di un capitale di conoscenze, competenze e relazioni dal valore inestimabile: è motivo d’entusiasmo».

«Svolgiamo fin dall’anno scorso un programma operativo basato sulla centralità di una società che deve diventare sempre più forte strutturalmente - sottolinea Mark Bresciano - e il mio apporto in questa fase deve tradursi anche in una presenza più frequente in sede, per condividere con Vincenzo l’onere di una gestione molto impegnativa su tutti i fronti».

Questa la composizione del Consiglio di amministrazione del Catania football club: Rosario Pelligra, presidente; Vincenzo Grella, vice presidente e amministratore delegato; Mark Bresciano, consigliere.