Play-off di Serie C, il Catania pesca l'Atalanta Under 23

Perugia-Carrarese, Taranto-L.R. Vicenza, Triestina-Benevento, Juventus Next Gen-Casertana e Atalanta U23-Catania: questo l’esito del sorteggio della fase nazionale dei play-off di Serie C Now.

In diretta SkySport24, protagonista il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie C, Felice Evacuo, ex attaccante del Trapani, che ha sorteggiato le sfide in programma, tra gara d’andata e ritorno, il 14 e il 18 maggio. Erano cinque le teste di serie del sorteggio: L.R. Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania e Casertana.

Il Catania si è qualificato ai play-off perché ha vinto la Coppa Italia di C nelle doppia sfida col Padova. I rossazzurri nel loro girone avevano rischiato di precipitare nei play-out (e in questo caso avrebbero preso parte agli spareggi-salvezza) e si erano messi in salvo negli ultimi 90 minuti.

Nella foto il presidente Ross Pelligra