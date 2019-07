Il Catania pensa al ritorno di Mazzarani

Clamoroso ritorno di fiamma del Catania per Andrea Mazzarani. Il centrocampista romano, 30 anni, sarebbe in procinto di mettersi a disposizione di Andrea Camplone.

Dopo una non proprio esaltante stagione a Salerno (15 gare, una rete), Mazzarani sembrerebbe interessato al nuovo progetto del Catania, società nella quale ha militato nelle stagioni 2016-17 e 2017-18, alternando bei gol a prestazioni meno convincenti, preziosismi tecnici e clamorosi errori dal dischetto. Ma in un organico che deve comprendere elementi di qualità e di corsa, Mazzarani sembra più garantire il primo aspetto e un po' meno il secondo, anche in relazione ad un'età non più giovanissima. Almeno che non venga collocato in una diversa posizione del campo nel 4-3-3 che tanto piace al tecnico rossazzurro. Rumors di mercato danno in via di definizione un contratto biennale. Vedremo.

Intanto ieri si è conclusa la prima settimana di raduno precampionato, caratterizzata dal doppio appuntamento sul terreno di gioco di Torre del Grifo, per migliorare la condizioni atletica e cominciare a metabolizzare i primi schemi, considerato che l'organico da qui alla fine della sessione di trasferimento subirà ancora diverse movimenti.

