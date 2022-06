Catania segue il Taormina Film Fest dal maxischermo di piazza Università

Le atmosfere del Taormina Film Fest, con collegamenti ogni sera da oggi, domenica 26 giugno, a sabato 2 luglio, animeranno il maxischermo di piazza Università, a Catania, per seguire in diretta il prestigioso appuntamento con la rassegna cinematografica che si svolge nel Teatro Antico della Perla dello Jonio. In primo piano, al debutto del Taormina Film Fest, la cerimonia di apertura della 68ma edizione del Taormina Film Fest; la serata sarà condotta da Anna Ferzetti, prevista la partecipazione di Kaballà e dell’Orchestra a plettro Città di Taormina. Ospite d’eccezione il regista Francis Ford Coppola, a seguire la proiezione del film Il Padrino.

