Diletta Leotta diventa attrice: ecco come si è trasformata in nipote di Babbo Natale

Diletta Leotta da conduttrice ad attrice. La conduttrice catanese, della quale si è parlato nelle ultime settimane per il flirt con il portiere Karius, è una delle protagoniste del film diretto e interpretato da Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?, che vede tra gli attori Christian De Sica e lo stesso Siani.

Conduttrice tv di programmi per lo più sportivi, è qui al suo vero esordio davanti alla macchina da presa. Nel film, che dal 5 dicembre è possibile vedere su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K, interpreta Sasha, la nipote di Babbo Natale, di cui s’innamora perdutamente Genny Catalano. Come si vede dalle immagini del trailer, la Leotta è vestita con un abito panna e aiuta Babbo Natale, non lo lascia mai solo e lo sostiene nei momenti più difficili.

La trama

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Il capo degli Elfi viene assoldato per far fallire Babbo Natale, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. Genny è un volgare truffatore che vive di espedienti aiutato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. Iniziano i guai, ma alla fine grazie anche all'inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare. Il film è una produzione Bartlebyfilm e Indiana Production con Vision Distribution, in collaborazione con Buonaluna.

