Catania, casting per comparse per le fiction di Mediaset: come partecipare

Continuano i casting per film e fiction in Sicilia. Questa volta i provini si terranno a Catania. Si tratta di casting per apparire come comparse in fiction prodotte e trasmesse dalle reti Mediaset. Le riprese della serie tv saranno girate a Catania nella primavera prossima.

Il casting a Catania

I provini si svolgeranno a Catania nella biblioteca comunale in via Passo Gravina n.19 (ingresso da via Etnea adiacente civico 531), giorno 9 e 10 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Come partecipare

Per partecipare al casting, gli interessati, uomini e donne da 18 a 70 anni dovranno presentarsi muniti di fotocopia, fronte retro, della propria carta d’identità, codice fiscale, Iban cartaceo, email e contatto telefonico scritto nelle fotocopie.

Il ruolo della comparsa

La comparsa, nell'ambito cinematografico e teatrale, è un attore, generalmente non professionista, che compare come figurante a contorno delle scene di un film; spesso si tratta di scene di gruppo. È detta generico o figurante la comparsa che può avere qualche battuta. Nel mondo del cinema si usa anche il termine “screen test”.

