Un viaggio (con Giancarlo Giannini ) per incontrare di nuovo Mimì

È già in lavorazione la prima produzione del Cine Ct, Sicily integration village. ll nuovo film del produttore e regista Alfredo Lo Piero , fondatore della scuola di cinema a Catania e ideatore dello stesso Cine Ct, il “cine città” catanese impegnato nel sociale.

Il film, "Un viaggio per incontrare Mimì", vedrà protagonista il grande Giancarlo Giannini, che da poco ha ricevuto la stella sulla rinomata Walk of Fame. La pellicola sarà impreziosita dalla straordinaria partecipazione dell'attore catanese Tuccio Musumeci.

Attraverso aneddoti e testimonianze, l'attore ligure ripercorrerà lo stesso viaggio che 50 anni fa, da Palermo lo portò sino a Catania alla scoperta di una Sicilia che presto divenne per sempre sua. Una profonda ricerca di sicilianità necessaria per interpretare l'iconico Mimì metallurgico di Lina Wertmuller.

Le riprese partiranno in autunno con un cast tecnico interamente siciliano e il coinvolgimento degli studenti della Scuola di cinema a Catania.

Ideato, scritto e diretto dal regista catanese Alfredo Lo Piero, il film vanterà, inoltre la rinomata collaborazione di prestigiose figure professionali come: Pietro Tenoglio (make up artist), Vittorio Melloni (fonico di presa diretta), Nino Celeste (supervisione alla fotografia), Giuseppe Di Blasi (direttore della fotografia e operatore di macchina), Salvo Legname (compositore della colonna sonora), Mirko Miceli (scenografo), Lynette Fashion Shop di Sabastiana Chiarenza (per i costumi), solo per citarne alcuni.