Incendio in un negozio di tessuti a Catania, nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio a Catania per domare le fiamme divampate in un negozio di stoffe di Viale Ionio. Il rogo è stato spento da due squadre di pompieri con autobotti ed autoscale. E’ accaduto intorno alle 18. I pompieri hanno verificato se all’interno dell’edificio sovrastante, di nove piani, vi fossero persone in difficoltà, mettendo in sicurezza alcuni anziani.

Dopo aver domato le fiamme e circoscritto l’incendio, hanno smaltito con un estrattore il fumo denso che aveva invaso le scale dell’edificio. Non si segnalano feriti o persone intossicate. Visto l’orario ed il traffico intenso è stato necessario l'intervento della polizia di Stato e della polizia municipale.

