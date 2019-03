Nasconde un panetto di hashish negli slip a Caltagirone: arrestato

Gira per le vie di Caltagirone, i carabinieri lo notano per la sua aria sospetta e viene perquisito dopo esser stato accompagnato in caserma. È così saltato fuori, nascosto negli slip, un piccolo panetto di hashish da 100 grammi. Così Antonino Liberto, di 24 anni, è stato arrestato per detenzione di droga finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È stata perquisita anche l’abitazione di Liberto. Qui i militari hanno trovato una decina di grammi tra hashish e marijuana e diverso materiale usato per preparare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

