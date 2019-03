Sala giochi abusiva in un bar a Grammichele: sequestrate 9 slot machine e denunciata la titolare

È stata scoperta in un bar di Grammichele una sala giochi clandestina con nove slot machine illegali. I finanzieri di Catania hanno denunciato alla procura della repubblica di Caltagirone la titolare dell’attività commerciale.

In particolare, i militari della compagnia di Caltagirone hanno scovato, all’interno di una semplice intercapedine tra le pareti che doveva essere un ripostiglio, un locale con macchinette. La stanza era protetta da una porta blindata ad apertura elettronica, controllata a distanza con un sistema di videosorveglianza e dotata di impianto di areazione.

Nella stanza, sprovvista delle autorizzazioni di polizia, c'erano cinque giocatori maggiorenni, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Caltagirone per il reato di partecipazione al gioco d’azzardo.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato sia le macchinette che i sodi contenuti all'interno per un totale di oltre 300 euro. Per il gestore la sanzione può arrivare fino ad un massimo di 63 mila euro.

Inoltre, non essendo esposti nel negozio gli avvisi, previsti dalla legge, sui rischi connessi al gioco ne le avvertenze sull’impossibilità per i minori di accedere a tali locali, la titolare del bar è stata anche segnalata alla prefettura di Catania. In quest caso la pena pecuniaria può arrivare a 50 mila euro.

