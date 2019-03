San Michele di Ganzaria, minaccia la madre di morte perché gli nega l’auto e i soldi per la droga

Un diciannovenne è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di arma da taglio.

Il giovane, già destinatario dal 28 febbraio scorso di un provvedimento di ammonimento emesso dall’Autorità di pubblica sicurezza a seguito di episodi di violenza domestica, commessi nei confronti della madre, ieri pomeriggio si è recato nell’abitazione della stessa pretendendo di entrare, prendere la macchina ed avere dei soldi.

La donna non ha ceduto e il ragazzo ha preso un bastone ed ha rotto tutti i vetri delle finestre prospicienti la strada per poi allontanarsi.

Il figlio, dopo qualche ora, si è ripresentato sotto casa per insultare la donna e minacciarla di morte "O ti ammazzi tu, o ti ammazzo io", frasi espresse anche dopo l’arrivo dei militari di pattuglia che non hanno potuto far altro che bloccarlo ed ammanettarlo.

Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma è stata sequestrata, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata